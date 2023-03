Dois clássicos e muitas outras armadilhas na luta pelo título

Com 11 jornadas pela frente , Benfica está na "pole position" da luta pelo título, mas F. C. Porto, Braga e Sporting têm uma palavra a dizer. Segundo lugar vale milhões da Champions e o lugar mais baixo do pódio também pode dar acesso à principal prova da UEFA.

Estão aí as grandes decisões. Com o campeonato já dentro no último terço, o Benfica tem uma excelente vantagem no topo da classificação, mas é o único que defronta todos os outros clubes que estão no top 4, com o calendário a ditar as receções a F. C. Porto e Braga e uma deslocação ao terreno do Sporting, na penúltima jornada da Liga portuguesa.

Com oito, 10 e 15 pontos de vantagem sobre F. C. Porto, Braga e Sporting, respetivamente, a equipa de Roger Schmidt tem o destino nas próprias mãos, em busca de um título que foge ao clube da Luz desde 2018/19. No entanto, entre este quarteto as águias são as únicas que ainda medem forças com todos os outros que integram os quatro primeiros lugares do campeonato, depois de, na primeira volta, terem vencido no Dragão, perdido em Braga e empatado, em casa, frente ao Sporting. O duelo com o atual campeão nacional, já na 27.ª jornada, poderá ser fundamental nas contas da luta pelo primeiro lugar, mas convém não esquecer que, nas quatro últimas rondas, o Benfica recebe o Braga e visita Alvalade.