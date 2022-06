Dois clubes de Istambul atentos a Diogo Leite e Dani Alves despede-se do Barcelona

O Sporting está atento a um jovem jogador do PSG e Lewandowski não abre o jogo quanto ao futuro. O Tondela anunciou o novo treinador e há uma despedida no Barcelona.

F. C. Porto: A Imprensa da Turquia avança, esta quarta-feira, que dois clubes de Istambul estão atentos à situação do defesa central Diogo Leite que, após uma época de empréstimo ao Braga, está de volta ao F. C. Porto, mas sem garantias de fazer parte do plantel que está a ser preparado por Sérgio Conceição para 2022/23. Os minhotos tinham uma opção de compra do passe do internacional sub-21, por 12 milhões de euros, mas optaram por não a acionar, pelo que Diogo Leite tem o futuro em aberto e a SAD dos dragões está a estudar todas as possibilidades.

Benfica: Jair Tavares, que fez toda a sua formação nos encarnados, vai continuar a carreira no Hibernian, equipa do principal escalão escocês. O avançado, internacional pelas camadas jovens portuguesas, tinha contrato até 2026 e abandona a Luz sem ter feito qualquer jogo oficial pela principal equipa do Benfica. O Hibernian, histórico clube escocês, terminou a última edição do campeonato no oitavo posto e alcançou as meias-finais da Taça da Escócia.

Sporting: O portal francês "Foot Mercato" adiantou que Djeidi Gassama, avançado do PSG, despertou o interesse do clube de Alvalade. Gassama, de 18 anos, estreou-se pela equipa principal francesa esta temporada e tem contrato com os parisienses até 2023.

Tondela: O antigo jogador dos beirões, Tozé Marreco, é o novo treinador do Tondela e assinou contrato válido por uma temporada. Com o novo treinador, a quem o clube deseja "as naturais felicidades para os desafios que se avizinham", chegam o treinador adjunto/ preparador físico Tiago Gonçalo, o treinador adjunto/analista Rui Nunes, o analista Cristiano Martins e o treinador de guarda-redes João Sacramento.

Barcelona: ​​​​​​​Dani Alves não vai continuar a jogar no Barcelona na próxima temporada, depois de mais de oito anos ligado aos catalães. "Agora sim, chegou a hora da nossa despedida. Foram mais de oito anos dedicado a este clube, a estas cores e a esta casa. Mas como em tudo na vida, os anos passam, os caminhos desviam-se e as histórias são escritas em locais distintos", escreveu, na rede social Instagram. O veterano brasileiro, de 39 anos, regressou ao Barça na temporada transata "para poder dizer adeus" e ajudar o clube numa fase em que estava praticamente impossibilitado de contratar jogadores.

Bayern Munique: Depois de assumir publicamente que não pretende continuar a jogar no campeão alemão, o futuro de Lewandowski continua uma incógnita. O Barcelona continua a ser apontado como o destino mais provável mas o polaco preferiu não abrir o jogo. "Prometi que depois do jogo com a Bélgica [da fase de grupos da Liga das Nações, no qual a Polónia saiu derrotado por 1-0] contaria algo mais sobre o meu futuro. Por favor, compreendam que não posso dizer nada novo", disse em declarações ao "GOL".

Ankaraguçu: O médio Pedrinho, que nas duas últimas épocas jogou ao serviço do Gil Vicente, assinou por duas temporadas pelo Ankaraguçu, da liga turca. "Acredito que será uma experiência muito boa para mim. Estou muito animado para conhecer os adeptos do Ankaragucu", disse o atleta.

Besiktas: Roman Saiss foi anunciado como reforço do clube turco. O central de 32 anos deixou o Wolves a custo zero, após seis temporadas, e assinou um contrato válido até 2024.