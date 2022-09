Dois disparos e os guerreiros não desarmam

Vitinha e Ricardo Horta selam o oitavo triunfo seguido do Braga. Vizelenses deram muita luta.

Num dos melhores jogos do campeonato até agora, com 40 remates feitos pelas duas equipas, Braga e Vizela deram um ótimo espetáculo na "pedreira". Houve oportunidades de golo com fartura junto das balizas e os dois guarda-redes brilharam a grande altura, mas só os da casa tiveram razões para sorrir no final.

Com o 0-0 a resistir, voltou a ser o avançado Vitinha a desbloquear o marcador a favor dos bracarenses, tal como tinha sucedido na Liga Europa, num remate feliz, aos 82 minutos. O Vizela ainda apertou o Braga a seguir, mas um sensacional disparo de Ricardo Horta, já bem dentro do período de compensação, selou a oitava vitória consecutiva da equipa arsenalista.