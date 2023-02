Dois feridos por uso de material pirotécnico no Midtjylland-Sporting

JN Ontem às 23:59 Facebook

Uma criança e um Assistente de Recinto Desportivo (ARD) ficaram feridos, esta quinta-feira, devido ao uso de pirotecnia durante o jogo do Sporting frente ao Midtjylland, na Dinamarca, que os leões venceram com uma goleada, selando a passagem aos oitavos de final da Liga Europa.

Em comunicado, o clube de Alvalade "condenou profundamente" o caso, recordando que a utilização destes materiais é proibida pela UEFA.

"Depois de assistida no local, a criança foi levada para o hospital e o ARD foi assistido numa ambulância no estádio por ter sido atingido na cabeça com um pote de fumo. É a segunda vez que, no espaço de um mês, crianças são atingidas pelo uso indevido de material pirotécnico", lamentou o clube.

Além disso, o Sporting pediu mais intervenção das autoridades. "É crítico para o Desporto, e para maioria dos adeptos que se desloca a apoiar o seu Clube, sozinho ou em família, que as autoridades intervenham urgentemente com determinação, sob prejuízo de em breve estarmos a lamentar consequências mais graves", defendeu.