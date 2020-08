Dois futebolistas do Nice testaram positivo à covid-19

JN/Agências Hoje às 17:16 Facebook

Dois jogadores do plantel do Nice, do qual faz parte o futebolista internacional português Rony Lopes, testaram positivo para covid-19, anunciou esta sexta-feira o treinador da equipa gaulesa, Patrick Vieira.

O anúncio dos dois casos positivos no Nice foi feito em conferência de imprensa e replicado nas redes sociais, sem precisar o nome dos envolvidos, e referindo apenas que os jogadores estão em isolamento e a serem acompanhados pelo médico do Nice.

Também o Lens, que no domingo visita o Nice na jornada inaugural da Liga francesa, anunciou que o defesa Jonathan Claus testou positivo para a covid-19, estando assintomático e em isolamento.

Entretanto, o Mónaco, de Gelson Martins, anunciou também um caso positivo de covid-19 no plantel, sem revelar a identidade do futebolista em causa.

A edição 2020/21 da Liga francesa arranca esta sexta-feira, com jogos à porta fechada e ainda sem a participação do hegemónico Paris Saint-Germain, favorito a conquistar o segundo tetracampeonato, que no domingo joga em Lisboa a final da Liga dos Campeões, frente ao Bayern Munique.