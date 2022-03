Dois futebolistas ucranianos morrem na guerra

JN Hoje às 20:57 Facebook

Vitalii Sapylo perdeu a vida em combate, enquanto Dmytro Martynenko foi vítima de um bombardeamento. Tinham 21 e 25 anos, respetivamente.

São inúmeros os desportistas que se juntaram ao exército ucraniano para defenderem a Ucrânia da invasão russa e dois deles já pagaram com a própria vida.

Vitalii Sapylo e Dmytro Martynenko foram os primeiros futebolistas cujas mortes foram confirmadas na sequência da guerra na Ucrânia, com a informação a surgir da FIFPro (Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol).

"Os nossos pensamentos estão com as famílias, amigos e colegas dos jovens jogadores ucranianos Vitalii Sapylo e Dmytro Martynenko. São as duas primeiras derrotas do futebol nesta guerra. Que ambos descansem em paz", lê-se na nota divulgada nas redes sociais.

De acordo com a imprensa local, Vitalii Sapylo, de 21 anos e que representava o Karpaty Lviv, perdeu a vida no combate frente às tropas russas, enquanto Martynenko, de 25 anos e que jogava pelo Hostomel, faleceu na sequência de um bombardeamento que atingiu a casa onde vivia.