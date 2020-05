Dois golos de Raphael Guerreiro na vitória do Dortmund

JN/Agências Hoje às 18:27 Facebook

O internacional português Raphael Guerreiro bisou na goleada, por 4-0, do Borussia Dortmund ao Schalke 04, no recomeço da Liga Alemã, marcada pelas bancadas vazias.

O palco foi o relvado em cada um dos cinco jogos que abriram a 26.ª ronda, mas os sons pareciam de pavilhão: a cada grito de um treinador, ao barulho da instalação sonora - audível no primeiro golo deste regresso -, ou às trocas de palavras entre jogadores.

Em Dortmund, com a equipa da casa a ter algumas baixas importantes, como Witsel ou Emre Can, fisicamente indisponíveis, e Jadon Sancho no banco, foram vários os jogadores que brilharam no dérbi.

A começar por Raphael Guerreiro, com dois golos em quatro remates. O português fez o 2-0 aos 45 minutos, a terminar a primeira parte, e o 4-0 aos 63, numa boa combinação com o norueguês Haaland.

O avançado norueguês, jogador sensação do Dortmund, despediu-se em março a marcar, no campeonato e na Liga dos Campeões, e este sábado foi o primeiro a colocar a bola no fundo das redes, ao fazer o 1-0, o primeiro golo nos cinco jogos do início da tarde.

Contratado no mercado de inverno ao Salzburgo, em 11 jogos pelo Borussia o avançado norueguês já marcou 12 golos, nove dos quais na Liga alemã, numa goleada em que Thorgan Hazard fez o terceiro golo, e Julian Brandt esteve em dois golos.

O triunfo deixa o Dortmund a um ponto do líder e heptacampeão Bayern Munique, que tem o regresso agendado para domingo, quando visitar o Union Berlim (12.º classificado).

Eis os resultados da 26.ª jornada:

Sábado

Augsburg-Wolfsburg, 1-2

Borussia Dortmund-Schalke 04, 4-0

Dusseldorf-Paderborn, 0-0

Hoffenheim-Hertha Berlim, 0-3

Leipzig-Friburg, 1-1

Eintracht Frankfurt-Borussia Monchengladbach (a decorrer)

Domingo

Colónia-Mainz (14.30 horas)

Union Berlim-Bayern Munique (17 horas)

Segunda

Werder Bremen-Bayer Leverkusen (19.30 horas)