Dois golos de Ronaldo colocam Portugal a vencer ao intervalo

Cristiano Ronaldo apontou os dois golos com que Portugal está a vencer a Lituânia ao intervalo, em jogo do Grupo B de qualificação para a fase final do Europeu de 2020.

A seleção nacional dominou o primeiro tempo, tendo criado várias situações para ter uma vantagem mais dilatada.

O primeiro tento surgiu aos 7 minutos, na sequência de um penálti convertido pelo capitão da seleção nacional, após sofrer uma falta de Mikoliunas, que o árbitro não teve dúvidas em assinalar.

Aos 22 minutos, CR7 aumentou a vantagem das quinas, com um remate potente de fora da área que surpreendeu o guarda-redes Setkus.