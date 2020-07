Dois golos de Ronaldo garantem vitória da Juventus sobre a Lazio

JN/Agências Ontem às 23:27 Facebook

Twitter

Partilhar

O português Cristiano Ronaldo marcou esta segunda-feira os dois golos da vitória da Juventus sobre a Lazio, por 2-1, deixando os "bianconeri" a quatro pontos do título de campeão, em jogo da 34.ª jornada da Liga italiana.

O internacional luso inaugurou o marcador aos 51 minutos, na marcação de uma grande penalidade, e dilatou a vantagem do conjunto de Turim logo de seguida, aos 54, concluindo uma jogada do argentino Paulo Dybala e anotando o 30.º tento na Série A, o nono nas últimas oito partidas na prova.

Ronaldo, que já leva mais nove golos do que em toda a temporada passada, lidera a lista dos melhores marcadores da competição, juntamente com Ciro Immobile, precisamente o autor do golo da Lazio, que reduziu a diferença no marcador, aos 83, de penálti.

Depois de três jogos seguidos sem vencer, a formação comandada por Maurizio Sarri está cada vez mais perto de colocar um 'ponto final' na Serie A e conquistar o nono título de campeão consecutivo, tendo agora 80 pontos, mais oito do que o Inter de Milão, que é segundo.

Já a Lazio ficou a 11 pontos do líder e disse adeus'ao título - ainda que seja matematicamente possível - averbando a quarta derrota nos últimos cinco encontros. À 29.ª jornada o conjunto romano era segundo, com menos quatro pontos do que a Juventus e ocupam agora a quarta posição, a três pontos do Inter e a dois da Atalanta.