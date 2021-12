Sporting vence Boavista em Alvalade. Veja os golos e os casos

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:04 Facebook

O Sporting venceu (2-0), este sábado, em Alvalade, o Boavista em jogo a contar para a 14.ª jornada da Liga I. Sarabia e Nuno Santos marcaram os golos do encontro.

Os leões inauguraram o marcador aos 53 minutos, já depois de um golo ter sido anulado a Pedro Porro, ainda na primeira parte.

No primeiro golo, Nuno Santos cruzou para a área e Sarabia finalizou sem hipótese de defesa para Bracalli. O espanhol marcou pelo terceiro jogo consecutivo no campeonato.

Seis minutos depois, os papéis inverteram-se: Sarabia assistiu Nuno Santos, que ampliou o marcador e fechou a contagem em Alvalade. O golo do português foi validado por um centímetro.

Com este resultado, a equipa de Ruben Amorim passou a contar 38 pontos, contra 35 do F. C. Porto, que recebe no domingo o Sporting de Braga (quarto, com 25), enquanto o Boavista somou o 11.º jogo seguido sem ganhar e manteve-se com 12, no 12.º lugar.

