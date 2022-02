F. C. Porto vence Arouca em jogo marcado pela lesão de Diogo Costa

O F. C. Porto venceu (2-0), este domingo, o Arouca em jogo da 21.ª jornada da Liga. Vitinha e Mbemba marcaram os golos dos azuis e brancos. Eustáquio estreou-se pelos dragões. Diogo Costa saiu do relvado de maca após queda aparatosa.

A equipa azul e branca inaugurou o marcador aos 54 minutos com um grande golo de Vitinha, que rematou fora da área. Três minutos depois, os dragões voltaram a festejar após Mbemba aproveitar da melhor maneira um cruzamento largo de Fábio Vieira.

O jogo em Arouca ficou ainda marcado pela lesão de Diogo Costa. O guarda-redes do F. C. Porto sofreu uma queda aparatosa após um lance com Abdoulaye e acabou por sair de maca do relvado, dando lugar a Marchesín.

Veja os golos e os casos: