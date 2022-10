Dois golos perto do fim valem quarto lugar à Roma

JN/Agências, Vasco Samouco Hoje às 19:54, atualizado às 20:48 Facebook

Equipa de Mourinho bateu, esta segunda-feira, o Verona e voltou às vitórias na liga italiana.

Começou mal, acabou bem e a Roma alcançou os lugares que dão direito a marcar presença na próxima edição da Liga dos Campeões. Depois da derrota com o Nápoles, os romanos foram ao reduto do penúltimo classificado festejar a oitava vitória em 12 jornadas, mas precisaram de puxar dos galões (1-3).

O Verona, que contou com Miguel Veloso no meio-campo, marcou primeiro, só que minutos depois o mesmo Dawidowicz (ex-Benfica) viu o vermelho direto e facilitou a tarefa à equipa de José Mourinho, cuja baliza foi defendida por Rui Patrício. Ainda na primeira parte, Zaniolo deu início à reviravolta, que, no entanto, apenas se confirmaria muito depois do previsto, perto do apito final, quando, aos 88 minutos, Volpato assinou o 1-2. Já nas compensações, El Shaarawy também marcou e fixou o resultado final.