Dois golpes certeiros em noite de muito desperdício

F. C. Porto vence Gil Vicente e qualifica-se para a final four da Taça da Liga. Galeno e Taremi marcaram os golos, num jogo em que Otávio mostrou ter voltado do Mundial em grande forma.

O F. C. Porto deu mais um passo na busca de quebrar a maldição na Taça da Liga, derrotando o Gil Vicente num jogo que cedo começou a direcionar-se para a vitória azul e branca. Tal como na semana passada, frente ao Vizela, os dragões marcaram muito depressa e encaminharam um triunfo selado na segunda parte, quando os minhotos já jogavam com 10, por expulsão do lateral Danilo Veiga.

Com Otávio de volta ao onze e de batuta em punho para dirigir toda a equipa, os portistas podiam ter construído um resultado muito mais pesado para o Gil, embora os barcelenses, pela boa réplica que deram, não merecessem sair arrasados do Dragão.