O Sporting venceu (2-0), este domingo, o Portimonense no Algarve, na terceira jornada da Liga. Nuno Santos e Nuno Mendes marcaram os golos dos leões.

Após a desilusão na Liga Europa, a equipa de Alvalade respondeu da melhor forma com uma vitória no Algarve. Os leões resolveram o encontro cedo e com dois grandes golos: primeiro por Nuno Mendes, que tirou três adversários da frente antes de rematar para o fundo da baliza de Samuel logo aos cinco minutos.

Depois, Nuno Mendes aproveitou uma boa assistência de Vietto para, de cabeça, ampliar a vantagem e fechar o marcador. Com este resultado, o Sporting, que ainda tem um jogo em atraso, soma os mesmos seis pontos do campeão F. C. Porto e do Marítimo, a três do líder Benfica. Já o Portimonense continua sem vencer e conta apenas um ponto nos três encontros disputados.

Veja os golos: