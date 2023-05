Dois imperadores com magia no passe letal 

Luís Antunes Hoje às 00:00 Facebook

Pedro Gonçalves e Neres são os reis das assistências de leões e águias e figuras incontornáveis de Amorim e Schmidt para a batalha de Alvalade

Se os grandes jogadores estão sempre mais próximo de decidir os grandes jogos, então muitos dos milhares de olhares do dérbi de domingo, que pode entregar o título de campeão, vão estar focados em Pedro Gonçalves e Neres, dois dos melhores futebolistas das equipas e reis das assistências na Liga 2022/23. O leão "Pote" apresenta mais um passe letal - 10 contra 9 -, embora o brasileiro das águias precise de menos tempo de jogo para assinar cada "oferta".

Pedro Gonçalves tem surgido tanto no meio-campo como num dos lugares da frente no esquema de Amorim. Deixou a sensação de que atrás servia melhor, mas a equipa ressentia-se da ausência da sua veia goleadora. Seriam necessários "dois", mas, mesmo assim, o que existe é rei absoluto em Alvalade. Além de dominar o ranking das assistências na Liga, também o lidera em todas as provas (12) e é o melhor marcador do leão, com 15 tentos no campeonato e 20 na época.