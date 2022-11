Dois jogadores do F. C. Porto e um do Benfica no 11 ideal da Champions

JN Hoje às 18:00 Facebook

Diogo Costa, Galeno e Grimaldo entre os mais pontuados da fase de grupos da liga milionária

A UEFA divulgou, esta terça-feira, o melhor 11 da primeira fase da Champions League, com base nas pontuações obtidas pelos jogadores das 32 equipas participantes, no âmbito do jogo "Fantasy", que junta muitos milhares de internautas durante as semanas de competição.

Diogo Costa, guarda-redes do F. C. Porto, é o dono da baliza da equipa ideal, graças aos 48 pontos acumulados nas jornadas da fase de grupos, ao longo das quais se destacou pelos quatro penáltis defendidos. Os dragões têm ainda Galeno nos quatro melhores médios/extremos, com 41 pontos conseguidos. Grimaldo, do Benfica, foi o melhor lateral-esquerdo, com 47 pontos.

Eis o 11 ideal da fase de grupos da Liga dos Campeões: Diogo Costa (guarda-redes, F. C. Porto); Di Lorenzo (lateral-direito, Nápoles), Simakan (central, RB Leipzig), Mechele (central, Brugge), Grimaldo (lateral-esquerto, Benfica); Mané (extremo, Bayern), Bellingham (extremo, Dortmund), Galeno (extremo, F. C. Porto), Salah (extremo, Liverpool); Mbappé (avançado, PSG) e Messi (avançado, PSG).