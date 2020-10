Dois jogadores do Portimonense na lista de convocados do Japão

JN/Agências Hoje às 17:02 Facebook

O guarda-redes Shuichi Gonda e o defesa Koki Anzai, ambos do Portimonense, integram os convocados do Japão para os jogos particulares com os Camarões e a Costa do Marfim, a 9 e 13 de outubro, respetivamente.

O selecionador Hajime Moriyasu conta com os dois jogadores da equipa algarvia, que milita na Liga, numa lista em que a maioria dos jogadores convocados alinha em equipas fora do Japão.

O Japão, que não compete desde 2019, devido ao adiamento dos jogos da zona asiática de qualificação para o Mundial2022, face à covid-19, defronta as duas seleções africanas em Utrecht, nos Países Baixos.