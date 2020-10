Dois jogos da LigaPro vão ter público nos estádios

JN Hoje às 17:57 Facebook

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, confirmou esta sexta-feira que os jogos da LigaPro Académico de Viseu-Académica e Feirense-Chaves, agendados para 8 e 15 de outubro, respetivamente, vão ter público nas bancadas.

"O Presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, e os Diretores-Executivos, Sónia Carneiro, Helena Pires e Tiago Madureira, o Diretor de Planeamento e Estratégia, Rui Caeiro, bem como o pneumologista consultor da Liga, Filipe Froes, estiveram na tarde desta sexta-feira reunidos com o Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, com a Diretora-Geral de Saúde, Graça Freitas, e com o Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo. Desta reunião saiu um compromisso claro de ambas as partes, em avançar para um grupo de jogos-teste, de forma a que se faça uma posterior análise ao comportamento dos adeptos nos estádios numa altura de precauções especiais devido à COVID-19", avançou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional numa nota informativa publicada esta sexta-feira.

O primeiro encontro a ter a autorização das autoridades de saúde foi o Santa Clara-Gil Vicente, da terceira jornada da Liga, agendado para este sábado (16 horas). Mas, o Ac. Viseu-Académica (8 de outubro) e o Feirense-Chaves (15 de outubro), ambos adiados da primeira jornada da LigaPro, "entram neste grupo de testes-piloto", do qual fazem também parte os jogos da Seleção Nacional com a Espanha (dia 7, particular) e com a Suécia (dia 14, para a Liga das Nações).

"Foi decidida a criação de um grupo de acompanhamento do Futebol Profissional, constituída por elementos da DGS, da Liga Portugal e por Filipe Froes que, além da monitorização continua destes três jogos, irá analisar relatórios exaustivos sobre casa um dos três encontros do Futebol Profissional. No dia seguinte à realização do relatório haverá uma reunião de trabalho, com a última a estar marcada para 19 de outubro, data em que se definirão os passos seguintes", acrescenta a missiva.

"Foi uma grande conquista que aqui tivemos. Efetivamente, aquilo que inicialmente seria para as Regiões Autónomas, vai começar, também, em Portugal Continental. Vamos ter cinco testes-piloto para a integração gradativa público, sabendo que a taxa inicial será de 10%. A seguir a cada jogo será emanado um relatório de avaliação", salientou Pedro Proença, que estará presente no Santa Clara-Gil Vicente, mostrando-se satisfeito com o facto de o "Governo ter anuído o que eram as pretensões da Liga".

"Vamos seguir o nosso caminho. Dia 19 esperamos ter uma reunião conclusiva, para que o público volte aos estádios", finalizou