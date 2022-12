Dois mil na pedreira em treino aberto do Braga às crianças

O plantel do Sporting de Braga conviveu com pequenos adeptos, na antevéspera de Natal.

A importância da quadra natalícia mereceu a realização de um treino aberto aos mais pequenos, que chamou ao Estádio Municipal cerca de duas mil pessoas, incluindo crianças e encarregados de educação, provenientes de vários agrupamentos escolares da Cidade dos Arcebispos.

Foi, naturalmente, uma manhã diferente a vivida pela pequenada em plena "pedreira", com o clube a criar um ambiente de magia típico da quadra. No final, equipa técnica e jogadores conviveram mais de perto com os adeptos, que tiveram direito às tão pretendidas "selfies" e outros mimos.