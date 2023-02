Dois portugueses entre os nomeados para o 11 do Ano de 2022

JN Hoje às 15:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Os internacionais portugueses Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, e João Cancelo, atualmente no Bayern Munique, estão nomeados para o 11 do Ano definido pela FIFPRO, entidade que reúne os futebolistas profissionais de todo o mundo.

Cristiano Ronaldo, avançado de 38 anos, enfrenta a dura concorrência de Karim Benzema (Real Madrid), Erling Haaland (Manchester City), Robert Lewandowski (Barcelona), Kylian Mbappé (PSG), Lionel Messi (PSG) e Neymar (PSG).

Quanto a João Cancelo integra uma lista composta por oito defesas, quatro dos quais laterais. Para lá do português, estão nomeados o seu companheiro de equipa Alphonso Davies (Bayern Munique), Hakimi (PSG) e Hernández (AC Milan).

PUB

De referir que o ex-F. C. Porto Casemiro, hoje no Manchester United, e o ex-Benfica Enzo Fernández, atualmente no Chelsea, também estão nomeados, como médios.

O 11 do Ano será conhecido na gala de entrega dos prémios "The Best", no próximo dia 27 de fevereiro.