Dois "portugueses" na lista de melhores marcadores em 2022

F. C. Porto, Sporting e Benfica destacam-se no lote dos jogadores mais prolíferos em termos goleadores.

Desde janeiro, o Mundo do futebol já viu grandes golos e momentos emocionantes, numa altura em que a época desportiva vai terminando. Até ao momento, a Liga portuguesa tem dois dos jogadores com mais golos marcados, entre os dez principais campeonatos, numa contabilização que envolve competições nacionais e internacionais.

Segundo os dados do Transfermarkt, Darwin Núñez avançado do Benfica, aparece no quarto lugar da lista com 13 golos, mais uma prova da grande temporada que está a protagonizar, mas também mostra como arrancou em força no ano civil. O uruguaio é apenas superado por alguns dos melhores futebolistas do Mundo: Lewandowski (16 golos/Bayern Munique), Mbappé (16/PSG) e Benzema (17/Real Madrid). No top-10 surge ainda Pablo Sarabia, extremo do Sporting, com 11 tentos apontados até abril.