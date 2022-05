Dois raios de luz encarnada no adeus a uma triste época

Miguel Pataco Ontem às 22:58 Facebook

Henrique Araújo marcou os dois golos da vitória benfiquista, onde também brilhou Tiago Gouveia, de 20 anos. Castores bem tentaram fechar a temporada a sorrir, mas Helton Leite não deixou.

Foi com uma equipa muito jovem - seis jogadores da formação no onze inicial - que Nélson Veríssimo se despediu do comando técnico das águias e a juventude encarnada ofereceu-lhe um adeus vitorioso. Perante um Paços de Ferreira que fecha 2021/22 num lugar tranquilo, o Benfica acaba com um sorriso no rosto, muito graças às exibições de Henrique Araújo - dois golos à verdadeiro ponta de lança - e, sobretudo, de Tiago Gouveia, mas o balanço da temporada é claramente negativo. Terceiro lugar, zero títulos e a mais baixa pontuação (74) desde 2005/06, quando Ronald Koeman somou apenas 67 pontos.

A presença nos quartos de final da Liga dos Campeões foi, assim, o ponto alto da época benfiquista, o futuro passa pelas mãos de Roger Schmidt e o técnico alemão já deve, por esta altura, conhecer a qualidade de algumas das pérolas do Seixal.