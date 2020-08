Dois reforços brasileiros para o Belenenses SAD

JN/Agências Ontem às 21:29 Facebook

Os médios brasileiros Bruno Ramires e Cauê Silva são reforços do Belenenses SAD, tendo rubricado contratos até 2023 e 2022, respetivamente.

Depois do anúncio da contratação do também médio Afonso Taira, oriundo dos romenos do Hermannstadt, os dois futebolistas acrescentam soluções para os azuis no centro do terreno e reencontram ambos o treinador Petit, com quem trabalharam no Moreirense, embora em épocas diferentes.

Bruno Ramires, de 26 anos, alinhava no Feirense, da LigaPro, participando em 18 jogos e apontando dois golos pela equipa principal, depois de iniciar o ano nos brasileiros do CSA, que o tinha contratado ao Cruzeiro, clube no qual o médio iniciou a carreira e esteve ligado durante sucessivos empréstimos, entre os quais ao Moreirense, em 2017/18.

Já Cauê Silva, com 31 anos, regressa ao futebol português depois de três anos no Japão, onde representou Albirex Niigata e Omiya Ardija, depois de uma época no Moreirense, em 2016/17. Entre 2009/10 e 2011/12, o médio-centro alinhou por Leixões e Olhanense, antes de rumar ao FC Vaslui (Roménia), Neftchi (Azerbaijão) e Hapoel Telavive (Israel).