Dois reforços para o Guimarães no arranque da nova época

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 20:08, atualizado às 20:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Vários jogadores ausentes no arranque da época. Borevkovic cedido até final da temporada ao Hajduk.

O médio Matheus Índio, ex Trofense e o avançado Anderson Silva, ex Beijing Guoan, foram as principais novidades no arranque do Vitória de Guimarães para a nova temporada, cujo primeiro dia foi destinado aos habituais exames médicos. Jota Silva, ex Casa Pia, esteve ausente por motivos pessoais. O japonês Ryoya Ogawa, contratado ao FC Tokyo, irá apresentar-se na Cidade-Berço até final do mês. O mesmo irá acontecer com Celton Biai, Falaye Sacko, Alfa Semedo, André Almeida e Herculano que, por terem estado ao serviço das respetivas seleções, têm autorização para se apresentarem mais tarde.

Em sentido inverso, aproveitando a ausência de vários jogadores, Pepa irá observar alguns jovens que na época passada destacaram-se nas equipas secundárias dos minhotos. Alberto Costa, Mamadou Tounkara, Afonso Freitas, Gonçalo Nogueira, Dani Silva e Jason Bahamboula vão trabalhar de perto com a equipa principal, juntando-se a Bruno Varela, Antal Bencze, Matous Trmal, Miguel Maga, Bruno Gaspar, Abdul Mumin, Jorge Fernandes, André Amaro, Hélder Sá, Ibrahima Bamba, Nicolas Janvier, Tiago Silva, Gui, Rúben Lameiras, Rochinha, Nelson da Luz e Bruno Duarte no grupo de jogadores que marcaram presença no arranque do novo ano desportivo.

Tomás Handel marcou presença e fez os exames médicos, mas enfrenta uma paragem prolongada, após ter sido submetido a uma operação a uma lesão muscular na coxa esquerda.