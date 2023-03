Dois vermelhos e bis de Bruno Fernandes tramam Marco Silva e Manchester United segue na taça

JN Hoje às 18:28 Facebook

O Fulham esteve a ganhar em Old Trafford até aos 75 minutos, mas as expulsões de Willian e Mitrovic abriram caminho à reviravolta dos "red devils".

O Manchester United juntou-se, este domingo, ao Manchester City, ao Brighton e ao Sheffield United e também estará nas meias-finais da FA Cup.

Nos quartos de final, os "red devils" eliminaram o Fulham (3-1), comandado por Marco Silva e com Palhinha no onze, com Bruno Fernandes a marcar, de penálti, o golo que deu início à reviravolta.

O Fulham marcou primeiro, por Mitrovic, mas não resistiu a duas expulsões quase seguidas (72 e 73 minutos), quando Willian e o avançado sérvio viram cartão vermelho direito, o primeiro por mão na bola e o segundo por protestos. Na sequência, também Marco Silva foi expulso.

O Manchester United chegou ao empate aos 75 minutos, no tal penálti de Bruno Fernandes, antes de Sabitzer confirmar a reviravolta. O 3-1 apareceu aos 90+7, com o médio português a bisar.

Nas meias-finais da Taça de Inglaterra, o United vai defrontar o Brighton, enquanto o outro finalista sairá do duelo entre o Manchester City e o Sheffield United.