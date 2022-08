Dolores Silva confiante para duelo na Sérvia e com ambição de "fazer história"

JN/Agências Hoje às 09:26, atualizado às 10:23 Facebook

Dolores Silva manifestou-se confiante num triunfo de Portugal na Sérvia, para o apuramento do Mundial feminino na Austrália/Nova Zelândia2023, em busca de ver as lusas "fazerem história" ao atingir a fase final pela primeira vez.

"Está em jogo uma qualificação para o Mundial e podemos fazer história. O nosso foco é trabalhar ao máximo para na sexta-feira chegarmos ao mais alto nível para podermos competir e ganhar o jogo", disse a capitã da equipa das quinas.

Portugal continua a preparar os dois últimos jogos de apuramento, primeiro na Sérvia, na sexta-feira, em Stara Pazova, e depois na Turquia, na terça-feira, em Vizela.

Uma das mais experientes do grupo de 23 convocadas do selecionador Francisco Neto, fruto das 140 internacionalizações, prefere destacar a "confiança" e "não incutir a pressão".

"Não gosto muito de dizer que temos de ganhar, não gosto de incutir a pressão, porque já a temos. Gosto de transparecer tranquilidade e confiança. É confiar em nós, no que temos a vindo a desenvolver, no que produzimos no Europeu e agarrarmo-nos a isso", argumentou.

A jogadora do Sporting de Braga, de 31 anos, espera encontrar na Sérvia um adversário "bastante competitivo e muito motivado", face ao triunfo por 3-2 diante da Alemanha, a líder do Grupo H de qualificação.

Ao fim de oito de 10 jornadas do Grupo H da qualificação europeia, as lusas seguem na terceira posição, com 16 pontos, menos dois do que a Sérvia e a cinco da líder, Alemanha.

A Turquia, quarta colocada, com 10 pontos, Israel, quinto, com seis, e Bulgária, sexta, ainda sem pontos, já não têm hipóteses de conseguir a qualificação.

Apenas o primeiro classificado de cada um dos nove agrupamentos se apura diretamente para o Mundial de 2023, enquanto os segundos classificados terão de disputar um play-off.

A fase final do Campeonato do Mundo vai disputar-se entre 20 de julho e 20 de agosto de 2023.