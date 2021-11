Domingo gordo: F. C. Porto e Sporting em alta, Benfica debaixo de fogo

Miguel Pataco Hoje às 14:07 Facebook

Candidatos ao título jogam, este domingo, após experiências muito diferentes na Champions. Braga testa Benfica.

Pela segunda jornada consecutiva, os candidatos ao título entram em campo no mesmo dia, com a particularidade de o Braga estar incluído na equação de hoje, visitando o terreno de um Benfica a viver o pior período da temporada e que perdeu a liderança na semana passada. O F. C. Porto defende o trono nos Açores, palco da única derrota até agora nas competições nacionais - na Taça da Liga -, em igualdade pontual com o Sporting, que visita Paços de Ferreira moralizado pela goleada ao Besiktas, na Liga dos Campeões.

Vão ser seis horas de emoções fortes, com o jogo mais mediático a ter início às 21.15, no Estádio da Luz. Depois de sete vitórias consecutivas a abrir o campeonato, o Benfica só somou uma nas três últimas jornadas (frente ao Vizela), que surgiu entre a derrota, em casa, com o Portimonense, e o empate frente ao Estoril, que custou o primeiro lugar à equipa de Jorge Jesus. A meio da semana, as águias foram goleadas pelo Bayern (5-2), em Munique, para a Champions, e agora defrontam um Braga a subir de forma. Os minhotos já estiveram a nove pontos dos encarnados e, agora, podem ficar apenas a três, caso triunfem na capital.