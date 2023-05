Domingo pode haver campeão na Liga portuguesa

É a prova dos nove... pontos na Liga! A três jornadas do final do campeonato, o líder Benfica pode festejar o título no sofá, se vencer no sábado em Portimão e no dia seguinte o F. C. Porto perder em casa frente ao Casa Pia. Mas boa parte das equipas pode definir o próprio futuro também já nesta ronda.

O Benfica, líder isolado da Liga de futebol desde a quarta jornada, pode conquistar já neste domingo o título que lhe escapa consecutivamente desde 2019, mas para isso necessita da "ajuda" do F. C. Porto.

A equipa de Roger Schmidt joga neste sábado no reduto do Portimonense e, em caso de triunfo, aumenta de quatro para sete pontos a vantagem para o F. C. Porto. Nesse cenário, se os portistas, no domingo, perderem em casa com o Casa Pia, os encarnados asseguram matematicamente o título.

Só perante a vitória do Benfica e a derrota do F. C. Porto é que haverá já campeão. Mas a ronda também poderá definir a distribuição de todos os lugares europeus e até ditar as duas equipas despromovidas diretamente ao escalão secundário.

Caso ainda não haja campeão neste fim de semana, a dúvida poderá ser resolvida na ronda seguinte, com o Benfica a visitar o Sporting, enquanto o F. C. Porto jogará em Famalicão. Mas também tudo poderá ficar adiado até à última jornada, com as águias a receberem o Santa Clara e os dragões como anfitriões do Vitória de Guimarães.

O Sporting de Braga, que ainda tem uma hipótese remota de chegar ao título (nove pontos a menos), tem também o segundo lugar altamente comprometido (cinco pontos de atraso), mas pode assegurar já o terceiro lugar, caso vença o Santa Clara e o Sporting, atual quarto classificado que se encontra a quatro pontos de distância, perca em casa com o Marítimo. O terceiro posto, recorde-se, vale a presença na terceira pré-eliminatória da próxima edição da Liga dos Campeões

Já a luta pelos restantes lugares europeus, nomeadamente em relação ao acesso às pré-eliminatórias da Liga Conferência, também poderá ficar arrumada nesta jornada. Arouca, quinto classificado com 48 pontos, e Vitória de Guimarães, sexto com 47, são as duas equipas melhor posicionadas e podem celebrar já o apuramento, respetivamente para a terceira e a segunda pré-eliminatórias da prova europeia. A equipa minhota, que visita o Rio Ave, em caso de triunfo perfaz 50 pontos, enquanto os arouquenses, que jogam no Estoril, caso vençam, passarão a somar 51 pontos. Claro que para tal é também necessário que Chaves (43 pontos e que recebe o Paços de Ferreira) e Famalicão (42 pontos e que vai a Vizela) não ganhem os respetivos jogos.

Casa Pia e Boavista, ambos com 40 pontos, e Vizela e Rio Ave, com 39 pontos, têm ainda hipóteses de atingir um lugar na UEFA, mas tal será muito difícil de concretizar. Completamente tranquilo está o Portimonense, que receberá o Benfica comodamente instalado no 13.º lugar, com 34 pontos, sem correr qualquer risco de descida.

De resto, um triunfo dos madeirenses em Alvalade pode ditar as descidas antecipadas de Santa Clara e Paços de Ferreira, atirando ambos os adversários para a Liga 2, se ao mesmo tempo, os açorianos não vencerem em Braga e os pacenses perderem no reduto do Desportivo de Chaves. Em aberto está ainda o playoff de permanência, posição atualmente ocupada pelo Marítimo, sendo que o Estoril, atual 15.º classificado, tem cinco pontos de avanço para os insulares e pode respirar de alívio já nesta jornada.

Programa da 32.ª jornada:

- Sexta-feira, 12 maio:

Gil Vicente -- Boavista, 20:15

- Sábado, 13 maio:

Vizela -- Famalicão, 15:30

Desportivo de Chaves - Paços de Ferreira, 15:30

Portimonense -- Benfica, 18:00

Sporting -- Marítimo, 20:30

- Domingo, 14 maio:

Rio Ave - Vitória de Guimarães, 15:30

Sporting de Braga - Santa Clara, 18:00

FC Porto - Casa Pia, 20:30

- Segunda-feira, 15 maio:

Estoril Praia -- Arouca, 20:15