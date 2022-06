Domingos Duarte e Diogo Jota estão fora do jogo com Espanha

JN Hoje às 11:31 Facebook

Dupla junta-se a ​​​​​​​Vitinha, infetado com a covid-19, na lista de ausências para o jogo desta quinta-feira, frente à Espanha, em Sevilha.

Fernando Santos optou por cortar os nomes do defesa central Domingos Duarte (Granada) e do avançado Diogo Jota (Liverpool) da convocatória para o encontro de abertura do Grupo B da Liga das Nações.

O outro nome que não é opção do selecionador nacional para o duelo ibérico é o de Vitinha, médio do F. C. Porto, que continua afastado do grupo devido à covid-19.

Portugal estreia-se, esta quinta-feira (19:45 horas), na fase de grupos da Liga das Nações frente à Espanha. Ainda em junho, também a contar para a Liga das Nações, a seleção lusa defronta por duas vezes a Suíça e recebe a República Checa.