Domingos Duarte e Nuno Mendes no "onze" de Portugal

A seleção nacional recebe esta quarta-feira à noite, pelas 19.45 horas, o Azerbaijão, no estádio da Juventus, em Turim, Itália, no primeiro jogo do Grupo A da fase de qualificação para o Mundial de 2022.

O selecionador Fernando Santos chamou ao onze titular o central Domingos Duarte, do Granada, e o lateral esquerdo sportinguista Nuno Mendes. No banco o técnico luso deixou Bruno Fernandes e João Félix.

O encontro será dirigido pelo árbitro alemão Daniel Siebert, que será auxiliado por Jan Seidel e Rafael Foltyn.

Eis os "onzes":

Portugal: Anthony Lopes; João Cancelo, Rúben Dias, Domingos Duarte, Nuno Mendes, João Moutinho, Rúben Neves, Pedro Neto, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e André Silva

Treinador: Fernando Santos

Suplentes: José Sá e Rui Silva; Luís Neto, José Fonte, Bruno Fernandes, João Palhinha, Sérgio Oliveira, Rafa, Renato Sanches, Diogo Jota, Cédric e João Félix

Azerbaijão: Magomedaliyev; Medveved, Badalov, B. Huseynov e Kriovotsyuk; A. Huseynov, Makhmudov, Mustafayer e Salahi; Emreli e Ghorbani

Treinador: Giovanni de Biasi

Suplentes: Balayev e Dzhenetov; Tashgin, Mustafazade, Nuriiev, Sheydaev, Isaev, Jafarguliyev, Khalilzade, İbrahimli, Alaskarov e Yunanov