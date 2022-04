Domingos Soares de Oliveira elogia Rui Costa

Domingos Soares de Oliveira, CEO da SAD, elogiou o desempenho de Rui Costa na presidência do Benfica. "Foi um bom número 10 e creio que agora é um bom número um", referiu, em entrevista ao "The Athletic".

"Foi uma grande mudança. É a primeira vez em Portugal que um antigo jogador se torna presidente. Está na direção certa. Tenho amigos que estão na mesma situação, casos de Rummenigge e Van der Sar. Eu e Rui Costa trabalhamos juntos desde 2008/09, é muito tempo", referiu. "Veremos cada vez mais jogadores nesta posição. Rui Costa sabe o que se passa no campo e na administração. Tem experiência como homem de negócios por ter mais de 10 anos de experiência como membro da administração. É muito positivo", acrescentou.

No plano geral, salientou que o futebol português precisa de melhorar. "Estamos a falhar onde outras ligas melhoraram para competir bem a nível europeu. Em Portugal, habitualmente, são quatro clubes (Benfica, Sporting, F.C. Porto e Braga). Podemos ter o Vitória de Guimarães ou o Marítimo. Mas é difícil para eles conseguirem ser competitivos. Se olharmos para os motivos de Portugal estar em perda em termos de coeficiente europeu quando comparado com a Liga dos Países Baixos, é sobretudo porque têm muitos clubes na Conference League. Não temos a mesma situação em Portugal. A nível europeu, mesmo sendo apenas quatro clubes [que regularmente competem nas provas da UEFA], tivemos três equipas na fase de grupos da Liga dos Campeões, o Benfica está nos quartos de final, e o Braga está nos quartos de final da Liga Europa, o que é muito interessante", afirmou.

Relativamente à criação de uma eventual superliga europeia, revelou uma opinião desfavorável. "Nós percebemos a ideia que está por detrás do conceito dos clubes e passa por gerar receitas adicionais. Mas nós, e não falo apenas do Benfica, mas, sim, da família do futebol e da maioria dos clubes que não faz parte da Superliga, acreditamos que a meritocracia é extremamente importante. Uma liga fechada pode existir em outras partes do globo, mas não a nível europeu".