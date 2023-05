Domingos sobre as reações de Conceição: "Não podemos condenar"

JN Hoje às 15:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Domingos Paciência lembra os momentos "quentes e de alta pressão" em que aconteceram as altercações que envolveram Sérgio Conceição e elementos do banco do F. C. Porto nos últimos jogos no Dragão.

Em declarações ao programa "Bola Branca", da Rádio Renascença, Domingos Paciência, treinador de futebol e antigo avançado do F. C. Porto, defendeu Sérgio Conceição das críticas por atitudes no banco dos dragões em momentos "quentes e de alta pressão".

"Não podemos condenar. Também já andei nesses bancos, sei o que isso é e a vontade que às vezes tinha de ter determinadas atitudes e fazer determinados gestos. Por vezes, ninguém se apercebe realmente do diálogo que está a existir e que leva a que os treinadores façam isto", acrescentou Domingos Paciência.

PUB

No último domingo, os ânimos aqueceram nos bancos do F. C. Porto e do Casa Pia após o golo de Danny Namaso, no tempo de compensação, que valeu o triunfo aos portistas por 2-1, em jogo referente à 32.ª jornada da Liga.

De recordar que Sérgio Conceição regressou ao banco precisamente no encontro com os casapianos, depois de ter cumprido, em Arouca, um jogo de castigo pela expulsão nos instantes finais da partida com o Famalicão, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.