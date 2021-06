Dominic Thiem é baixa para Wimbledon e Frederico Silva é eliminado

JN/Agências Hoje às 18:58 Facebook

Twitter

Partilhar

O austríaco Dominic Thiem vai falhar o torneio de Wimbledon, terceiro Grand Slam de 2021, devido a uma lesão no pulso direito, revelou esta quinta-feira o quinto classificado do ranking mundial. Já o português Frederico Silva falhou o acesso ao quadro principal.

Thiem lesionou-se e foi obrigado a abandonar o encontro inaugural no torneio de Maiorca, em Espanha, frente ao francês Adrian Mannarino, e terá de manter o pulso imobilizado durante cinco semanas, antes de iniciar o processo de reabilitação.

O tempo de recuperação da mobilidade e fortalecimento muscular, antes do regresso aos treinos e, posteriormente, à competição, implica que o vencedor da última edição do US Open esteja também ausente nos torneios de Hamburgo e Gstaad.

Frederico Silva eliminado

O tenista português falhou o acesso ao quadro principal da prova londrina ao perder na última ronda do "qualifying" com o francês Benjamin Bonzi.

Naquele que foi o primeiro encontro entre ambos, o atleta das Caldas da Rainha, que figura na 176.ª posição no ranking ATP, não foi capaz de contrariar o adversário gaulês, número 119 da mesma hierarquia, e acabou eliminado em quatro sets, pelos parciais de 6-7 (4-7), 6-4, 6-4 e 7-5, ao cabo de duas horas e 55 minutos.

PUB

No quadro principal estarão apenas João Sousa e Pedro Sousa.