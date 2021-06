Dominic Thiem falha Jogos Olímpicos

JN/Agências Hoje às 23:01 Facebook

O austríaco Dominic Thiem, atual número cinco mundial, avançou esta quinta-feira que não irá competir nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020, garantindo que não se sente preparado para disputar a competição ao melhor nível.

"Tenho uma triste notícia para partilhar com todos vocês. Depois de falar com minha equipa e depois de analisar a situação, tomei a difícil decisão de me retirar da competição dos Jogos Olímpicos de Tóquio", referiu Thiem, numa mensagem nas redes sociais.

O austríaco, de 27 anos, explicou que representar o seu país é sempre uma grande honra e que, por esse motivo, a decisão de estar ausente em Tóquio é "ainda mais difícil" de tomar.

"2021 não começou como planeado e não me sinto pronto para jogar ao meu melhor nível em Tóquio. Estas duas últimas semanas tenho treinado forte e estou a começar a melhorar a minha condição física e a minha concentração aos poucos. O meu objetivo é trabalhar muito nas próximas semanas, dar o meu melhor em Wimbledon, continuar a treinar e defender o meu título no US Open", disse o tenista.

Thiem espera representar a Áustria nos Jogos Olímpicos de Paris2024.