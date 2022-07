Dominic Thiem volta a uma meia-final mais de um ano depois

JN/Agências Hoje às 15:26 Facebook

O tenista austríaco Dominic Thiem, ex-número 3 mundial e atual 274.º da hierarquia, qualificou-se, nesta sexta-feira, para as meias-finais do torneio de ténis de Gstaad, na Suíça, conseguindo o primeiro 'top 4' em mais de um ano.

No ATP 250 helvético, Thiem superou o peruano Juan Pablo Varillas, 115.º ATP, em dois 'sets', pelos parciais de 6-4 e 6-3, em uma hora e 47 minutos, alcançando a sua primeira meia-final desde o Masters 1.000 de Madrid, em maio de 2021.

Nas meias-finais, o austríaco vai defrontar o italiano Matteo Berrettini, segundo cabeça de série e número 15 ATP, que superou o espanhol Pedro Martínez, quinto pré-designado e 52.º da hierarquia, por 3-6, 7-6 (7-5) e 6-1, depois de estar a perder por 5-1 no 'tie-break' do segundo 'set'.

Vencedor do US Open em setembro de 2020, Thiem, de 28 anos, viveu um ano difícil, devido a uma lesão no pulso direito, em junho de 2021, acabando prematuramente com a temporada, e depois foi também afetado pela covid-19.

O austríaco não joga uma final desde dezembro de 2020, quando perdeu o embate decisivo do Masters para o russo Daniil Medvedev.