Domínio caseiro no fecho da 12.ª jornada da Liga 3

Não houve triunfos forasteiros, esta tarde. Sporting B resistiu a duas expulsões ainda na primeira parte e bateu o Real.

O Felgueiras reassumiu a terceira posição da série A da Liga 3 ao vencer, por 2-1, a Sanjoanense. João Silva e Théo construíram o triunfo da equipa felgueirense, com Victor Braga a marcar pelo conjunto de São João da Madeira pelo meio, na recarga a uma grande penalidade defendida pelo guardião contrário.

Em Lousada, casa emprestada do Canelas 2010, os gaienses bateram o Anadia por 2-0, bisou Onyeka. Quanto a Pevidém e Montalegre empataram a uma bola. Costinha, de penálti, adiantou os minhotos, mas Vítor Monteiro, perto do fim, repôs a igualdade.

Na série B, o Sporting B venceu o Real por 4-2 num jogo em que ficou reduzido a nove elementos ainda na primeira parte. Paulo Agostinho e Mateus Fernandes deixaram os leões a vencer por dois golos, com Tiago Margarido a reduzir perto do intervalo, de penálti. No segundo tempo, Geny Catamo e Rafael Fernandes ampliaram a vantagem verde e branca, antes de Wilson Kenidy reduzir para o conjunto de Massamá.

Com os goleadores Ricardo Rodrigues e Diogo Ribeiro a faturar, o Alverca levou a melhor diante do Cova da Piedade (2-0), enquanto o Amora derrotou o V. Setúbal por 1-0, graças ao tento solitário de Gildo.