Domínio portista no onze ideal da Liga para o Observatório do Futebol

Nas escolhas, tornadas públicas está segunda-feira, há cinco jogadores dos azuis e brancos. Só ​​​​​​​Matheus, do Braga, foge ao domínio dos três grandes.

Para o Observatório do Futebol (CIES), o onze ideal da edição 2022/2023 da Liga conta com Matheus (Braga) na baliza, com o setor defensivo a ficar completo com João Mário (F. C. Porto), Pepe (F. C. Porto), Coates (Sporting) e Grimaldo (Benfica).

No meio-campo figuram Otávio (F. C. Porto), Vitinha (F. C. Porto) e Matheus Nunes (Sporting), ficando o ataque entregue a Nuno Santos (Sporting), Taremi (F. C. Porto) e ao melhor marcador da Liga, Darwin Núñez (Benfica).