"Don" Pablo Sarabia vai deixando os espanhóis com água na boca

Grande forma que atravessa no Sporting tem recebido elogios em Espanha, com os principais emblemas a prepararem ataque ao jogador.

Chegado já bem perto do final do mercado de verão, Pablo Sarabia vive o melhor momento de forma no Sporting e, inequivocamente, das últimas temporadas, situação que deixa em estado de alerta os principais emblemas de Espanha.

Ruben Amorim tem conseguido potencializar o espanhol, que nos últimos encontros tem sido um "joker" para o técnico - atuou no centro do ataque contra o Santa Clara, na esquerda contra o Benfica e na direita frente ao Belenenses SAD, sempre com o mesmo resultado: marcou. Os três encontros consecutivos a anotar são o melhor registo do espanhol dos últimos três anos e meio, quando fez as redes balançarem em quatro jogos consecutivos, na última temporada pelo Sevilha. Além dos golos, também assinou três assistências nas últimas quatro partidas, totalizando números impressionantes na temporada: 10 golos e sete assistências em 24 jogos, que fazem dele o segundo principal contribuidor de golos nos leões, apenas atrás de Pedro Gonçalves, que anotou 13 e deu sete golos a marcar.