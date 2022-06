Don Sarabia volta a brilhar e Haaland faz o que melhor sabe

Rui Almeida Santos Hoje às 22:52 Facebook

Avançado brilhou no Sporting e voltou a marcar pela Espanha. Norueguês continua insaciável.

Renasceu no Sporting e tornou-se decisivo na seleção espanhola. Em ponto de rebuçado, Pablo Sarabia saltou do banco para fazer o 2-0 e permitir à Espanha viver uma ponta final de jogo mais tranquila frente à República Checa. A meio da primeira parte, Carles Soler tinha dado vantagem aos espanhóis que, em virtude do desaire de Portugal na Suíça, ascenderam ao topo do grupo A2.

Erling Haaland voltou a fazer das suas no duelo nórdico entre a Noruega e a Suécia, ganho pelos noruegueses (3-2), que continuam a liderar o grupo B4. O jovem goleador, de apenas 21 anos, acrescentou dois tentos e uma assistência a um reportório que, em 2021/2022, registou mais golos, 42, do que jogos, 39. Para o mesmo agrupamento, a Sérvia, com o portista Marko Grujic no onze inicial, chegou ao intervalo do jogo na Eslovénia a vencer por 2-0, mas permitiu a recuperação dos eslovenos, que conseguiram resgatar um ponto.

A Grécia bateu o Kosovo por 2-0 e, com quatro vitórias em igual número de jornadas, garantiu, desde já, a vitória no grupo C2. Por sua vez, Chipre desperdiçou uma vantagem de dois golos na Irlanda do Norte, com o defesa Jonny Evans a selar o 2-2 final no tempo de compensação.

No grupo C4, a Geórgia cedeu os primeiros pontos na receção à Bulgária (0-0), mas continua a liderá-lo de forma isolada, com mais três pontos do que a Macedónia do Norte, que resolveu o jogo frente a Gibraltar (4-0) na primeira parte.

Na Liga D, um golo de Zach Muscat, defesa central do Casa Pia, permitiu a Malta derrotar San Marino por 1-0 e, assim, colar-se à Estónia no topo do grupo D2.

França joga sob pressão com a Croácia

Encostada às cordas, a França, campeã em título da Liga das Nações, pode ficar, já hoje, afastada da fase final. Basta que perca na receção à Croácia e que a Dinamarca, líder do grupo A1, vença a Áustria. Na corrida pelo Mundial do Catar, que se realiza no final do ano, Austrália e Peru decidem uma das duas vagas ainda em aberto para a fase final. A restante resolve-se amanhã, entre a Costa Rica e a Nova Zelândia.