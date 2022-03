Dona do Newcastle: "Abramovich? Foi tratado de forma injusta"

JN Hoje às 11:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Amanda Staveley, uma das novas proprietárias do Newcastle, defendeu que o dono do Chelsea foi "tratado de forma injusta" no processo em que teve de colocar à venda o clube, na sequência das sanções internacionais à Rússia pela invasão na Ucrânia.

"Estou muito triste que alguém fique sem um clube de futebol por uma relação que possa ter com outra pessoa. Não creio que isso seja particularmente justo, para ser honesta. Mas temos de ter em conta todas as nossas relações", explicou a empresária perante a plateia presente na Financial Times Business of Football Summit.

A responsável, que lembrou que as questões "geopolíticas" vão sempre existir, abordou também a própria aquisição do seu clube que levantou algumas críticas, pois envolveu verbas provenientes da Arábia Saudita - Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, foi um dos que levantou dúvidas sobre a verdadeira origem da aquisição.

"Também acho que temos de responsabilizar todos os nossos relacionamentos. E que temos de lembrar que a Arábia Saudita é um país incrivelmente grande, importante e que amo. Eu amo os sauditas. São uma população jovem e vibrante e eu vi o país mudar muito", observou.