Donald Trump engana-se ao parabenizar campeões da Super Bowl

Os Kansas City Chiefs venceram a Super Bowl no domingo. Ao parabenizar os vencedores, Donald Trump trocou o Estado da equipa nas redes sociais.

A equipa do Estado do Missouri bateu os San Francisco 49ers por 31-20 e conquistou, 50 anos depois, ​​​​​​o troféu mais popular do país e que consagra o campeão de futebol americano.

Donald Trump deixou uma mensagem no Twitter a felicitar os campeões, mas cometeu um erro, quando disse que a equipa representava o "grande Estado do Kansas", uma vez que os Chiefs pertencem ao Estado de Missouri. "Parabéns aos Kansas City Chiefs pelo grande jogo e pela reviravolta fantástica, sob imensa pressão. Representaram o grande estado de Kansas e os EUA. O país está orgulhoso!", escreveu o chefe da Casa Branca.

O presidente norte-americano acabou por remover o "tweet" e publicou a versão correta, substituindo Kansas por Missouri.