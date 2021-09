Donald Trump vai ser comentador em evento de boxe

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 10:33 Facebook

O antigo presidente dos Estados Unidos Donald Trump vai ser comentador no "No holds barred", um evento de boxe que se vai realizar este sábado, dia 11, no Seminole Hard Rock Hotel, em Hollywood, Los Angeles.

Donald Trump vai realizar os comentários alternativos em direto, no espetáculo que terá o combate entre Evander Holyfield e Vitor Belfort como atração principal. O anúncio foi feito pela FITE, empresa de streaming que vai transmitir o evento, em que Trump vai ser um dos grandes atrativos, estando inclusive no cartaz de apresentação como um dos anfitriões.

"Adoro grandes lutadores e grandes combates e estou entusiasmado para vê-los este sábado e partilhar as minhas opiniões ao lado do ringue. Não vai querer perder este evento especial", disse o antigo presidente, à FITE.

Evander Holyfield vai regressar ao boxe 10 anos depois, já com 58 anos. O antigo campeão de peso-pesado vai enfrentar Vitor Belfort, antigo campeão do UFC, que se retirou das artes marciais mistas em 2018. O brasileiro ia enfrentar Oscar De La Hoya, mas a lenda do desporto foi hospitalizado com covid-19 no início do mês. Este evento também contará com a luta de Anderson Silva contra Tito Ortiz, duas antigas figuras do UFC.