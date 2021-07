Doncic de luxo leva a Eslovénia aos Jogos pela primeira vez

Ontem às 22:48 Facebook

Uma exibição magistral de Luka Doncic foi fundamental para a Eslovénia garantir o primeiro apuramento na história para os Jogos Olímpicos, que este ano se realizam em Tóquio (Japão). O base dos Dallas Mavericks assinou um triplo duplo, com 31 pontos, 13 assistências e 11 ressaltos na vitória perante a Lituânia (96-85).

O atleta, de 22 anos, participou em 33.42 minutos de jogo e foi, naturalmente, eleito o MVP do jogo disputado em Kaunas (Lituânia). Para abrilhantar uma exibição com números fantásticos, Doncic ainda tem o registo estatístico de apenas ter cometido dois 'turnovers' (perdas de bola).

O número '77' guiou a Eslovénia, mas não conseguiu o apuramento sozinho, tendo preciosas ajudas de Vlatko Cancar (18 pontos e cinco ressaltos), Jaka Blazic (16 pontos), Mike Tobey (13) e Zoran Dragic (nove).

A seleção da Eslovénia já sabe que vai fazer parte do Grupo C dos Jogos Olímpicos, juntamente com Argentina, Japão e Espanha.

As restantes três vagas para o torneio olímpico serão decididas nos jogos entre Alemanha-Brasil, Sérvia-Itália e República Checa-Grécia.