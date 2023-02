Dongmo e Fernando Pimenta eleitos os melhores atletas

"Jornal de Notícias" reconhecido como personalidade do ano na categoria de ciclismo.

Auriol Dongmo e Fernando Pimenta conquistaram, na quarta-feira, o galardão de melhor atleta feminino e masculino do ano, respetivamente, na 26.ª Gala da Confederação do Desporto de Portugal, evento em que o "Jornal de Notícias" foi reconhecido como personalidade do ano na categoria de ciclismo. Os grandes prémios do JN e d'O Jogo foram destacados pela sua relevância no panorama velocipédico nacional, tendo sido atribuído o prémio de personalidade do ano à Global Media Group, empresa detentora dos dois títulos.

"Este prémio é um reconhecimento pelo empenho crescente do JN e de "O Jogo" no ciclismo e uma motivação para continuarmos a alargar o número e alcance das nossas provas, como deverá acontecer já este ano. O ciclismo é uma modalidade que está no ADN do Jornal de Notícias e partilhamos as mesmas preocupações de proximidade às populações e de dar visibilidade às diferentes potencialidades dos territórios", afirmou Inês Cardoso, diretora do JN, que marcou presença na cerimónia, no Casino do Estoril.

Campeã do Mundo no lançamento do peso em pista coberta, título conquistado em março de 2022, Dongmo foi uma das figuras da gala, superando Teresa Portela (canoagem), Maria Martins (ciclismo), Joana Santos (judo) e Marta Paço (surf). Entre os homens, o canoísta Fernando Pimenta, campeão europeu de K1 5000 metros e K1 maratona, foi mais votado do que Pedro Pichardo (atletismo), Neemias Queta (basquetebol), Zicky Té (futsal) e Gustavo Ribeiro (skate).

Já o nadador Diogo Ribeiro foi eleito como a melhor jovem promessa e a equipa sénior de trampolim masculino arrebatou o prémio de melhor equipa. No desporto adaptado, a seleção de andebol em cadeira de rodas venceu. Entre outras personalidades do ano, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, foi distinguido pela Federação de Ginástica. Vários atletas campeões de diferentes modalidades também foram distinguidos.