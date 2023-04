Dono do Chelsea critica jogadores e fala de época "embaraçosa"

JN Hoje às 20:05 Facebook

O multimilionário Todd Boehly, que liderou um consórcio que pagou perto de 5 mil milhões de euros pelo Chelsea há pouco menos de um ano, perdeu a paciência com o plantel e, depois de mais um desaire a contar para a Premier League, foi até ao balneário criticar os atletas.

O Chelsea está a fazer uma época aquém do esperado e, depois de ter sofrido a terceira derrota consecutiva - no último sábado o Brighton venceu os "blues" por 2-1 - Todd Boehly, dono do clube, acabou por perder a paciência e foi até aos balneários mostrar o descontentamento pelas exibições do plantel, arransando-o.

Segundo o "The Guardian", Boehly deixou primeiro Lampard falar com os atletas para depois se dirigir aos jogadores: além de ter criticado uma contratação - a publicação não revelou a identidade do atleta -, considerou a época feita pelo plantel "embaraçosa".

Desde que investiu no Chelsea, Todd Boehly gastou 600 milhões de euros em contratações em apenas duas janelas de mercado. A transferência mais cara foi a de Enzo Fernández, pela qual os londrinos pagaram 121 milhões de euros ao Benfica, seguindo-se nomes como Wesley Fofana (80 milhões), Mudryk (70), Marc Cucurella (65) e Raheem Sterling (56).

Atualmente, o Chelsea está no 11.º lugar da Premier League, longe dos lugares de acesso às competições europeias, e está com a vida complicada na Liga dos Campeões, depois de ter perdido (2-0) diante do Real Madrid na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Lampard diz que raspanete mostra "paixão"

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Real Madrid, a contar para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, o treinador dos "Blues" confirmou que Todd Boehly foi mesmo ao balneário falar com os atletas. "Estou confortável com isso. Sempre houve críticas de o antigo dono [Abramovich] não estar muito presente. Isso nem sempre foi verdade, para ser justo. Lembro-me que quando era o jogador da primeira vez que o dono veio ao balneário. Eu fiquei contente por interagir com o dono, ouvir o que ele tinha para dizer e o que sentia em relação à equipa. Não considero que isso seja algo mau. Não tenho problemas com isso. Há coisas que gosto de dizer depois dos jogos. Se o dono quer falar com os jogadores, está no seu direito. Como o Kepa disse, é algo muito comum nos dias de hoje. De facto, mostra paixão. E eu gosto disso", afirmou.