Dono do Chelsea explica despedimento de Thomas Tuchel

O novo proprietário do Chelsea, Todd Boehly, sucessor de Roman Abramovich no comando do clube, explicou os motivos da saída de Thomas Tuchel. O dono do emblema britânico entende que o treinador alemão não se coadunava com a sua visão para o futuro do clube.

"Ele é alguém que teve muito sucesso no Chelsea. A nossa visão para o clube era arranjar um treinador que quisesse mesmo colaborar connosco, um treinador que quisesse mesmo colaborar", começou por explicar Boehly, explicando depois o que é preciso fazer para melhorar a gestão do clube:

"Existem muitas barreiras para derrubar no Chelsea. Antes, a primeira equipa e a academia não partilhavam dados, não partilhavam informação de onde os jogadores de topo chegavam. O nosso objetivo é trazer a equipa junta, tudo o que é preciso é uma máquina bem-oleada", concretizou.

Todd Boehly esclareceu que o despedimento de Tuchel não esteve relacionado com a derrota frente ao Dínamo Zagreb, na ronda inaugural da Liga dos Campeões.

"A realidade da nossa decisão foi não termos a certeza que Thomas [Tuchel] via isto, da mesma forma que nós vemos. Ninguém está correto ou errado, nós apenas não partilhamos a mesma visão para o futuro. Não teve a ver com Zagreb, teve a ver com a visão partilhada do que queremos para o Chelsea", finalizou o dirigente.