Dono do Chelsea terá conversado com Rúben Amorim para suceder a Thomas Tuchel

A "Sky Sports" avança que o dono do Chelsea, Todd Boehly, conversou com Rúben Amorim para poder suceder a Thomas Tuchel no banco dos londrinos.

Rúben Amorim, treinador do Sporting, é um dos alvos do Chelsea para suceder a Thomas Tuchel no comando da equipa inglesa.

A possibilidade é avançada pela "Sky Sports", que revela que Todd Boehly, o dono do clube londrino, terá mesmo conversado com o técnico português, impressionado pelo trabalho realizado por Amorim no Sporting.

Apesar disso, o principal favorito a assumir o cargo continua a ser o inglês Graham Potter, de 43 anos, que orienta, atualmente, o Brighton, 4.º classificado na liga inglesa.

Ao cabo de seis jornadas, o Chelsea segue na 6.ª posição da Premier League, com 10 pontos, menos cinco do que o líder, Arsenal. Na Champions, os londrinos arrancaram com uma surpreendente derrota na Croácia, frente ao Dínamo Zagreb (1-0), resultado que ditou o afastamento do treinador Thomas Tuchel.