Dono do Manchester United fala sobre Cristiano Ronaldo

Avram Glazer deu uma entrevista à Sky Sports e confirma que está interessado em vender o clube inglês.

,Avram Glazer, dono do Manchester United, abordou a saída de Cristiano Ronaldo do clube inglês, depois do internacional português ter colocado em causa a família que detém os red devils, por supostamente não se interessar pelo clube.

Confrontado pelo tema, Glazer respondeu em entrevista à Sky Sports: "Bem, vou falar sobre o Cristiano Ronaldo: ele é um grande jogador do Manchester United, agradeço-lhe tudo o que fez pelo clube e desejo-lhe a melhor das sortes no futuro".

O dono do Manchester United também confirmou o processo de venda do clube para "capitalizar as oportunidades dentro de campo e do ponto de vista comercial". Mas, para já, desconhecem-se os possíveis compradores. "Como anunciámos, o conselho [diretivo] passou por um processo e decidiu que vai procurar diferentes alternativas estratégicas. É isso que estamos a fazer. Vamos ver onde isso nos leva", afirmou.

A gestão da família Glazer tem sido fortemente criticada pelos adeptos, que não perdoam os maus resultados no campeonato inglês. A entrevista de Cristiano Ronaldo, que adiantou que os donos não se interessavam pelo rumo do clube, veio ainda agudizar mais a situação.