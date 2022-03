Dono do Mónaco doa dinheiro para ajudar a Ucrânia

JN Hoje às 17:32 Facebook

Dmitri Rybolovlev, dono do Mónaco, próximo adversário do Braga na Liga Europa, emitiu, esta quarta-feira, um comunicado no qual anunciou que vai doar dinheiro para ajudar a Ucrânia.

O líder, que é dono do Mónaco desde 2011 e que nasceu na Rússia mas tem nacionalidade cipriota depois de deixar o país natal em 2010, emitiu um comunicado no site oficial do Mónaco a garantir que vai ajudar o povo ucraniano.

"Respondendo ao apelo da Federação Internacional e da Cruz Vermelha, o Mónaco e o presidente fizeram questão de, a título pessoal, fazer doações para ajudar os civis que têm sofrido com o conflito. É absolutamente necessário que aqueles que mais sofrem sejam ajudados", pode ler-se na nota.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou já a fuga de mais de 2,1 milhões de pessoas para os países vizinhos - o êxodo mais rápido na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), de acordo com os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional e muitos países e organizações impuseram sanções à Rússia que atingem praticamente todos os setores, da banca ao desporto.

A guerra na Ucrânia, que entrou hoje no 14.º dia, provocou um número ainda por determinar de mortos e feridos, que poderá ser da ordem dos milhares, segundo várias fontes.

Embora admitindo que "os números reais são consideravelmente mais elevados", a ONU confirmou hoje a morte de pelo menos 516 civis até terça-feira, incluindo 41 crianças.