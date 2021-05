Dono dos "wolves" diz que Fábio Silva será "dos melhores jogadores" da Liga inglesa

JN Hoje às 19:17 Facebook

Jeff Shi, dono do Wolverhampton, elogiou o avançado português Fábio Silva, jogador que foi a transferência mais cara de sempre do clube, ao ser comprado por 40 milhões de euros ao F. C. Porto.

O CEO respondeu a uma série de perguntas dos adeptos, numa iniciativa promovida pelo site do clube, abordando a confiança no empresário Jorge Mendes, as saídas do internacional português Diogo Jota e do defesa irlandês Matt Doherty para o Liverpool e Tottenham, respetivamente, bem como a contratação do internacional sub-19, entre outros temas.

E sobre Fábio Silva, Jeff Shi afirmou que o português de 18 anos "vai ser dos melhores jogadores da Premier League". "Ao início, eu já acreditava que o Fábio era o melhor do mundo na sua idade. Agora, acho que ele provou que é mesmo, porque não há muitos jovens de 18 anos a jogar na Premier League com golos e boas exibições. Certo, há alguns prodígios aqui e ali, mas nenhum está a jogar ao nível do Fábio Silva na Premier League, que é o campeonato mais duro do Mundo. Pode destacar-se na Alemanha ou em Portugal, mas a Premier League é diferente. Mantenho o que dizia, o Fábio Silva é mesmo o melhor do Mundo na sua idade. No mínimo, está no top três".

E continuou na análise ao português: "Se olharmos com atenção, vemos que está ali um jogador muito, muito inteligente. E não é fácil encontrar um bom avançado. Normalmente, é preciso tempo para um avançado se formar, mas aos 18 anos o Fábio já é tão bom, tão formidável".

Segundo Jeff Shi, o crescimento do avançado é notório. "É visível como Fábio Silva se desenvolveu nos últimos quatro, cinco meses. Vejo-o todos os dias a treinar duramente, mas sempre com um sorriso. Tomei a decisão de o comprar porque acredito mesmo que vai ter um futuro brilhante. Vai ser um dos melhores jogadores não só do Wolverhampton, mas de toda a Premier League", frisou o dono do Wolverhampton.

O CEO dos "Wolves" acrescentou ainda que face a tal "talento de topo a idade não tem assim tanta importância".

E justificou: "Vemos isso no Fábio Silva e no Pedro Neto, podem jogar em qualquer equipa da Premier League. A idade é importante, mas por vezes podes atingir o pico numa idade mais precoce. A performance em campo é muito mais importante do que a idade".